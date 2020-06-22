تسجيل 82 إصابة جديدة بكورونا في الأراضي الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الاثنين، أنه تم تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في الأراضي الفلسطينية، في تزايد متواصل لعدد الإصابات.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنه تم رصد 82 إصابة جديدة بالعدوى في فلسطين، بينها 63 إصابة في منطقة تفوح، إصابتان في حلحول، إصابتان في نوبا، 6 إصابات في مدينة الخليل، 3 في نابلس، 4 في بيت لحم، وإصابتان في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية حتى الآن إلى 1110.

وأكدت الوزيرة أن نتائج فحوصات القادمين أمس الأحد من مصر جاءت كلها سلبية، على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، أعلن السبت الماضي إغلاق محافظة الخليل، بحيث يمنع الخروج منها أو الدخول إليها، باستثناء حركة البضائع، ويستمر منع التنقل داخل المحافظة لمدة 5 أيام، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة على الحالة الوبائية، على خلفة تزايد الإصابات بالفيروس.

كذلك يتم إغلاق مدينة نابلس لمدة 48 ساعة لتمكين الطواقم الطبية من استكمال متابعة الخارطة الوبائية في المدينة، تنتهي اليوم الاثنين الساعة 8 مساء.

وقال اشتيه إننا "نواجه زيادة خطيرة جدا في أعداد الإصابات بالفيروس، سواء كانت هذه موجة ثانية أو استمرارا للموجة الأولى".

وجاءت هذه الموجة جراء تنقل أشخاص بين مناطق 1948 وبين الضفة الغربية والقدس.

المصدر: RT