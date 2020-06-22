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الصحة العالمية تحذر من بؤر جديدة لكورونا في بلدان إفريقية بينها الجزائر

أخبار العالم العربي

الصحة العالمية تحذر من بؤر جديدة لكورونا في بلدان إفريقية بينها الجزائر
Reuters Denis Balibouse
مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.
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حذرت منظمة الصحة العالمية من بؤر جديدة لفيروس كورونا في عدد من الدول الإفريقية بينها الجزائر، معتبرة أن القارة السمراء ستواجه خلال الفترة الجارية ارتفاعات مستمرة في الإصابات.

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وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الدول الإفريقية ماتشيديسو مويتي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن إفريقيا ستشهد "ارتفاعا مستداما" لحالات الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد حتى تطوير لقاح فعال ضد المرض وتوزيعه في المنطقة.

وحذر مويتي من أن الحكومة المحلية والمنظمات الصحية سيكون عليها التعامل مع بؤر تفشي المرض في عدد من دول المنطقة خاصة جنوب إفريقيا والجزائر والكاميرون.

من جانبه، أكد مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايك رايان، أن الأوضاع في إفريقيا متباينة، وقال: "رأينا زيادة في الإصابات بنسبة تفوق 50% في بعض الدول، وفي بعض الدول الأخرى هذا العدد مستقر. لكن بشكل عام حصيلة الإصابات ترتفع".

وسجلت مجموعة دول إفريقية في الأسابيع الماضية ارتفاعات كبيرة للإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط تحذيرات مستمرة من قبل منظمة الصحة من تسارع انتشار المرض في ظل نقص الأدوية والمعدات الطبية بالمنطقة.

المصدر: وكالات

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