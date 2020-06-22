الجزائر.. تسجيل 149 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الاثنين، عن تسجيل 149 إصابة بفيروس كورونا و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 11920 إصابة مؤكدة.

أما في ما يخص الوفيات، فقد ارتفع الإجمالي إلى 852 وفاة، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وكانت السلطات الصحية الجزائرية أعلنت أمس الأحد، تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس منذ 28 مايو.

المصدر: RT