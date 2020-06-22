تركيا: نرفض تحذيرات مصر بشأن التدخل في ليبيا

أكد مسؤول تركي بارز اليوم الاثنين، أن تحذير مصر من أنها قد تتدخل بشكل مباشر في ليبيا، لن يردع بلاده عن دعم حلفائها الليبيين.

وقال المسؤول التركي طالبا عدم الكشف عن هويته: "تصريحات السيسي لا أساس لها.. تركيا وليبيا لن تحيدا عن عزمهما".

وتابع: "حكومة الوفاق الوطني بدعم من تركيا تواصل الاستعداد للسيطرة على مدينة سرت الساحلية الاستراتيجية، التي استولت عليها قوات خليفة حفتر في يناير الماضي، ومنطقة الجفرة باتجاه الجنوب".

من جهته، أشار ياسين أقطاي نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن "تدخل مصر بشكل مباشر لن تدعمه الجزائر وهي جارة أخرى لليبيا وسيضع مصر في مواجهة مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "السيسي ليس لديه القوة أو الجرأة على القيام بذلك".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي، إن "القاهرة لها حق مشروع في التدخل في ليبيا"، وأمر الجيش بالاستعداد لأي مهمة خارج البلاد إذا تطلب الأمر.

ودعت مصر، في وقت سابق، إلى "وقف إطلاق النار في ليبيا في إطار مبادرة جديدة رحبت بها الولايات المتحدة وروسيا والإمارات، لكن تركيا رفضتها باعتبارها محاولة لإنقاذ حفتر".

المصدر: "رويترز"