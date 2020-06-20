مستشار أردوغان: تصريحات السيسي مثيرة للدهشة والتعجب

اعتبر ياسين أوقطاي مستشار الرئيس التركي أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مثيرة للدهشة".

وكتب أوقطاي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم".

المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا ... و السؤال هو هل اذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية ؟

أم ستزيد الأوضاع سوءً ؟ — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 20, 2020

وأضاف: "المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا... والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟".

وتابع: "على من يهدد ليلا نهارا بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا، أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة.. فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟ مجرد سؤال".

على من يهدد ليل نهار بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترف بها عربيا و دوليا أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري و رحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة..

فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟

مجرد سؤال — Yasin Aktay 🇹🇷 (@yaktay) June 20, 2020

وطالب الرئيس المصري، في وقت سابق من يوم السبت، القوات الجوية المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج حدود مصر أو داخلها.

وأكد السيسي، على أن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية"، وأضاف خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقنا لدماء الشعب الليبي".

المصدر: "وكالات"