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مستشار أردوغان: تصريحات السيسي مثيرة للدهشة والتعجب

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مستشار أردوغان: تصريحات السيسي مثيرة للدهشة والتعجب
aa.com.tr
ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
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اعتبر ياسين أوقطاي مستشار الرئيس التركي أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مثيرة للدهشة".

وكتب أوقطاي في سلسلة تغريدات على "تويتر": "لماذا يهددون باستخدام القوة كل يوم وليلة؟ هل نسي هؤلاء أنهم ساعدوا وأيدوا حفتر الجنرال المنقلب في ليبيا على مدار أكثر من 5 أعوام والنتيجة يعرفها العالم".

وأضاف: "المثير للدهشة والعجب أن بعضهم لا يزال يبحث عن ذريعة لغزو ليبيا... والسؤال هو هل إذا تم غزوها ستحل مشاكلك الداخلية والخارجية؟ أم ستزيد الأوضاع سوءا؟".

وتابع: "على من يهدد ليلا نهارا بغزو ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة معترفا بها عربيا ودوليا، أعلنت مرارا رفضها التدخل العسكري المصري ورحبت بالتعاون السياسي مع القاهرة.. فلماذا يبحث الجنرالات عن الحرب لا السلم؟ مجرد سؤال".

وطالب الرئيس المصري، في وقت سابق من يوم السبت، القوات الجوية المصرية بالاستعداد لتنفيذ أي مهمة خارج حدود مصر أو داخلها.

وأكد السيسي، على أن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا بات له شرعية دولية"، وأضاف خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية: "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقنا لدماء الشعب الليبي".

المصدر: "وكالات"

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