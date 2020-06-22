جيلياد للأدوية تخطط لإنتاج مليوني جرعة من "ريمديسيفير" بنهاية 2020

أعلنت شركة جيلياد ساينسز للأدوية اليوم الاثنين، أنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج كورونا بنهاية العام 2020.

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وقالت الشركة إنها تخطط لإنتاج أكثر من مليوني جرعة من عقارها ريمديسيفير الخاص بعلاج مرض "كوفيد-19" بنهاية العام والبدء في تجارب لإنتاج نسخة تؤخذ بالاستنشاق في أغسطس.

وأضافت الشركة أن التركيبة التي تعتمد على الاستنشاق سوف تتيح سهولة الاستخدام خارج المستشفيات.

"ريمديسيفير" يحقن في الوريد على خط المواجهة ضد الفيروس بعد أن أثبتت تجارب سريرية أنه يقلل الوقت اللازم للتعافي من المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز