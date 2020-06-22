الجزائر.. إلغاء العطلة الاستثنائية للحوامل والمتكفلات بتربية الأطفال

أصدرت السلطات الجزائرية قرارا بمنع النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية الأطفال من الاستفادة من العطلة السنوية الاستثنائية مدفوعة الأجر.

وجاء هذا القرار في شكل تعليمة بعثت بها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى أعضاء الحكومة وولاة الجمهورية أمس الأحد.

وأشارت جريدة "النهار" الجزائرية إلى أن صدور القرار يأتي من أجل تعديل التعليمة السابقة والمتعلقة بكيفيات تطبيق رفع إجراء العطلة الاستثنائية المدفوعة الأجر في المؤسسات والإدارات العمومية.

وأكدت التعليمة الجديدة أن إجراء تسوية العطل المتأخرة والاستفادة من العطلة السنوية بعنوان سنة 2020 لا يطبق على النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة.

المصدر: جريدة "النهار" الجزائرية