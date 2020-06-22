لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت ​وزارة​ الصحة اللبنانية الاثنين، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1603، في انخفاض عن العدد الذي تم تسجيله الأحد وهو 51 إصابة.

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وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية و5 حالات إصابة بين الوافدين، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس ارتفع إلى 1077 كما لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبقى العدد الإجمالي مستقرا عند 32 حالة وفاة.

pic.twitter.com/3eH3ZaOuGS — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) June 22, 2020

وذكرت الوزارة أنها أجرت 798 فحصا لكورونا في 15 مختبرا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وعادت إصابات كورونا في لبنان لتسجل إرتفاعا، وهو الأمر الذي قد يطرح إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة للحد من تفشي الفيروس، وفق وسائل إعلام لبنانية.

وكانت مصادر في وزارة الصحة قالت لصحيفة "الجمهورية" إن المستشفيات في حالة جهوزية تامة، مشيرة إلى أنها ستنتظر الأرقام التي ستصدر في اليومين المقبلين، وعلى أساسها ستتخذ القرارات التي تتعلق بالمرحلة المقبلة.

المصدر: وكالات