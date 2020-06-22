سوريا.. 15 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، الاثنين، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 219.

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وأوضحت الوزارة أن الإصابات الجديدة هي لأشخاص مخالطين في مدينة دمشق وريفها.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس تسجيل 6 إصابات بالفيروس لأشخاص مخالطين في بلدة جديدة الفضل، التي أعلنت فرض الحجر الصحي عليها بعد تزايد الإصابات فيها منذ الإعلان عن وفاة امرأة في البلدة مصابة بكورونا، وهي حالة الوفاة السابعة في البلاد.

وقد فرضت وزارة الصحة حجرا منزليا في منطقة ضاحية قدسيا على ثلاث عائلات قدموا من بلدة جديدة الفضل، قبل تطبيق الحجر الصحي عليها.

وتشير الإحصاءات المتعلقة بكورونا في سوريا حتى اليوم إلى تسجيل 219 حالة إصابة، توفيت منها 7 حالات، وشفيت 83 حالة.

المصدر: RT