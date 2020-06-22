مصر.. طائرة ورقية تتسبب في مقتل رجل أمام زوجته وأطفاله

قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن طائرة ورقية أدت إلى مقتل رجل أمام زوجته وأطفاله، بعدما قام عدد من الأشخاص بالاعتداء عليه عقب رفضه صعودهم أعلى منزله لالتقاط طائرة سقطت عليه.

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ووفقا للصحيفة، فقد كشفت التحقيقات أن الأمن ضبط عددا من المتهمين بالاعتداء على المجني عليه، بعدما رفض صعودهم أعلى منزله لالتقاط طائرة ورقية سقطت أعلى المنزل، أثناء لهوهم بها.

وأشارت إلى أن المجني عليه فارق الحياة أمام أفراد أسرته، على يد عامل بعد سقوط الطائرة الورقية بسبب رغبة المتهم في الصعود للحصول عليها في وقت متأخر، فطلب المجنى عليه تأجيل الأمر بسبب نومه وأفراد أسرته، لينصرف المتهم ويعود وبصحبته أشخاص آخرون، ويقتل الضحية أمام زوجته وأطفاله، كما تم التحفظ على والد المتهم، لاستجوابه بشأن الحادث.

ونوهت بأن الجريمة أثارت غضبا كبيرا في منطقة الجيزة، حيث أكد شهود عيان أن هناك مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه والجاني، وتدخل عدد من الأشخاص وتمكنوا من فض المشادة، وانصرف المتهم وعاد مرة أخرى بعد مرور يومين للانتقام من الضحية، وبصحبته أشخاص من أسرته، وخلال تحدث المجني عليه مع أحدهم، غافله المتهم وطعنه برقبته باستخدام مطواة، وفر هاربا.

المصدر: اليوم السابع