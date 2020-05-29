مصر.. لحظة قتل مختل عقليا لابنه وسيدة ورجل في الشارع (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يظهر جريمة قتل نفذها مواطن مختل عقليا، راح ضحيتها ابن الجاني و2 آخرين بينهما سيدة، في شارع بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

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وقالت وسائل الإعلام إن قوات الشرطة المصرية توجهت إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على الجاني، حيث لفظ ابنه المصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، كما توفيت السيدة في وقت لاحق ليرتفع إجمالي القتلى إلى 3.

ووفقا لوسائل الإعلام، أصيب المختل عقليا قبل ارتكابه الجريمة، بحالة هياج شديدة وأخذ يتلفظ بكلمات غير مفهومة ويتوعد المارة ويتطاول عليهم بألفاظ خارجة، ثم بادر بطعن بائع بسوق الجملة بسلاح أبيض وعندما حاول الأهالي اللحاق به لضبطه فر هاربا بعد قيامه بطعن سيدة وشاب من أبناء المنطقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية