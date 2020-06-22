تعرف على مواصفات دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة التي ترغب مصر في الحصول عليها

شغلت الدبابة الروسية "تي-14" أرماتا، بال العديد من المهتمين بالأخبار العسكرية، بعد الأنباء التي نشرتها صحيفة "غازيتا" الروسية حول اهتمام مصر بالحصول عليها.

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وتعد دبابات "أرماتا" في المركز الأول في قائمة أفضل الدبابات القتالية في العالم، التي ضمت 12 دبابة من مختلف دول العالم، حيث تخطت الدبابة الروسية، نظيرتيها الفرنسية والألمانية، حيث قام المهندسون العسكريون الروس بتصميم منظومة للاستطلاع الميداني التكتيكي أطلقوا عليها تسمية "غلاز" (العين)، وهذه المنظومة مخصصة لتتزود بها دبابة "أرماتا" الروسية الواعدة وغيرها من المدرعات الروسية الحديثة.

وتزودت دبابات "أرماتا"، بغطاء خاص مقاوم للتزحلق، بالإضافة إلى امتلاكها أمتن الدروع في العالم، ويمكن لأجهزة حمايتها الديناميكية أن تحميها من الصواريخ الموجهة والقذائف الخارقة للدروع.

تم تسليح دبابة "أرماتا" الروسية بصاروخ موجه جديد، حيث صنع الصاروخ الحديث بحجم القذيفة العادية الخاصة بمدفع عيار 152 ملم. وهو ينطلق كما حال القذيفة من ماسورة المدفع، ثم يبدأ محركه العمل. ويتم توجيهه إلى هدفه ليزريا من قبل نظام التوجيه الجديد المندمج في الدبابة والذي يجعل من الصاروخ المتحكم فيه سلاح الدقة العالية.

ويقدر الصاروخ على خرق اللوح المدرع الذي تبلغ سماكته حوالي متر. ويصيب الصاروخ أي آلية تتحرك بسرعة تصل إلى 70 كيلومترا في الساعة. وسيتم تطويره لكي يقدر على تدمير مروحيات وطائرات على ارتفاع منخفض.

وتتميز دبابة "أرماتا" بوجود طاقمها في قمرة مدرعة معزولة خارج برج الدبابة.

بالإضافة إلى ذلك، تعد "أرماتا" دبابة قتال رئيسة روسية جديدة من الجيل الجديد. بالإضافة إلى أنها تتشابه إلى حد ما مع الدبابة T-90 الحالية، رغم كونها أكبر حجما منها بكثير.

وتعد واحدة من أكثر الدبابات حماية في العالم، كونها مزودة بدرع قاعدة تم تطويره مؤخرا، وتم صنعه من الصلب والسيراميك ومواد مركبة أخرى، علاوة على الإضافة الجديدة وهي درع واق من المتفجرات.

ويتم تلقيم مدفع "أرماتا" آليا، بما يمنحها قدرة "الصياد القاتل"، وهي مزودة بمحرك ديزل، بقوة 1200 حصان.

المصدر: RT