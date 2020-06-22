المسماري: أجبرنا قوات تركية مطلع يونيو على الابتعاد عن سرت

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة "للجيش الليبي"، اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش صدت قوات تركية شاركت في هجوم حكومة الوفاق يوم 6 يونيو على مدينة سرت وأجبرتها على الابتعاد.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المسماري قوله في إحاطة صحفية أمس إن "الرئيس التركي رجب أردوغان حاول أن يشن هجوما في 6 يونيو الجاري، بدعم من المليشيات الإرهابية، ووجود لقوات تركيا، على مدينة سرت، إلا أن هذا الهجوم فشل بعد صمود القوات المسلحة ضد هذا الهجوم، وأجبرنا قوات تركيا على الابتعاد عن سرت وعززنا تواجدنا".

وأكد المتحدث باسم حفتر أن القوات التابعة للجيش "عززت تواجدها في مدينة سرت، وأصبحت تتحكم في الأرض والأجواء بشكل جيد للغاية، واستغل الانسحاب من طرابلس في سد الثغرات في المنطقة، والطائرات التابعة لسلاح الجو الليبي تعمل بشكل جيد من سرت حتى مصراتة".

المصدر: وال