المغرب.. وفاة واحدة و138 إصابة بكورونا خلال 24

أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9977 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن "عدد الحالات المستبعدة بلغ 528214 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد.

وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 214 حالة في المجموع، بينما تم التأكد من 61 حالات شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 8284.

وتشير الأرقام الجديدة إلى تراجع نسبي في أعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع ما أعلن عنه أمس السبت، إذ سجلت إصابة 226 شخصا.

المصدر: "هسبريس"