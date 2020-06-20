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المغرب يسجل 226 إصابة بفيروس كورونا

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المغرب يسجل 226 إصابة بفيروس كورونا
AFP
مستشفيات المغرب - أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم السبت، تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 9839 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 512327 منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 213 حالة، بينما تم التأكد من 106 حالات شفاء إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 8223.

وتشير الأرقام الجديدة إلى تراجع نسبي في أعداد الإصابات بالفيروس مقارنة مع ما أعلن عنه أمس الجمعة، إذ سجل إصابة 539 شخصا.

المصدر: "هسبريس"

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