الخرطوم تنفي تدخل الإمارات في زيارة دقلو لإثيوبيا

نفت وزارة الخارجية السودانية "الأخبار المختلقة" حول زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو لإثيوبيا يوم الأربعاء الماضي، ودور دولة الإمارات في تنظيمها.

وجاء في بيان الوزارة أن بعض الوسائط الاجتماعية تداولت تصريحا وخبرا مختلقين منسوبين إلى وزارة الخارجية بشأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى إثيوبيا، وأنها تمت "بدون تنسيق من الوزارة" وجاءت "بتوجيه من دولة الإمارات العربية المتحدة".

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وأضاف البيان: "وعليه، تود وزارة الخارجية أن تنفي بشكل قاطع صحة الخبر المذكور وتفيد بأنه عار تماما من الصحة. كما تود الوزارة أن تنبه كافة الناشطين علي وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية إلي ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، وأن تنأى بنفسها عن الاستغلال كمنصة، بقصد أو بدون قصد، لاختلاق وترويج الأخبار والشائعات الضارة بمصالح البلاد العليا والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع الدول الشقيقة والصديقة".

المصدر: RT