مسؤول سوداني كبير يتحدث عن "التجارب العظيمة" لإثيوبيا رغم أزمة سد النهضة

أشاد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو بنتائج زيارته إلى إثيوبيا، واصفا إياها بأنها كانت ناجحة وفرصة للوقوف على "التجارب العظيمة" لإثيويبا.



جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب عودته، اليوم السبت، إلى الخرطوم بعد زيارة رسمية لأديس أبابا استغرقت 3 أيام بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد.

ووصف دقلو الزيارة بالناجحة لافتا إلى أنه بحث خلالها قضايا الحدود وسد النهضة ومسيرة السلام بالسودان ودولة الجنوب، فضلا عن الأوضاع بمنطقة إبيي.

وأضاف أن "الزيارة كانت فرصة طيبة للوقوف على التجارب العظيمة لاثيوبيا في مجالات البنى التحتية، وخاصة الطرق والسكة الحديد، فضلا عن المدن الصناعية والزراعية والتقنية"، مشيرا إلى أنه بحث مع رئيس الوزراء الإثيوبي مشروع خط سكة حديد يربط بين جيبوتي وبورتسودان والخرطوم لتكملة الربط مع إثيوبيا.

وحث دقلو رجال الأعمال من الشباب السوداني للاستفادة من تجربة إثيوبيا في مجالات التجارة والاقتصاد.

يذكر أن زيارة دقلو تزامنت مع تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشيو، أمس الجمعة، بأن بلاده ستمضي قدما وستبدأ بملء سد النهضة الشهر المقبل وفقا للجدول الزمني المحدد، حتى من دون اتفاق مع مصر والسودان.

وشدد على أن بلاده ستبدأ بملء سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق قبل ذلك.

وأثارت تصريحات الوزير الإثيوبي زوبعة في مصر التي تقدمت بطلب لإحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن جيش بلاده قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها، مشيرا إلى أن "الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد.. يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن".

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من جهته اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن تصريحات نظيره الإثيوبي بشأن سد النهضة خلال مقابلة تلفزيونية "لهجة وزير الخارجية الإثيوبي عدائية وهو شيء مؤسف ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن سياستنا فى التفاوض والوصول لحلول سلمية"، مشيرا إلى أن تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غير لائقة واتهاماته لمصر غير مقبولة، مؤكدا أن أزمة سد النهضة تهدد الأمن والسلم الدوليين.

المصدر: RT + وكالات