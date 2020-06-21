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الجزائر تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ 28 مايو

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الجزائر تسجل أكبر عدد من الإصابات بكورونا منذ 28 مايو
Reuters RB/FW1/Global Pixdesk
تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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أعلنت السلطات الصحية الجزائرية اليوم الأحد تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل أكبر عدد من الإصابات اليومية بالفيروس منذ 28 مايو.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في عموم البلاد إلى 11771.

وسجلت وزارة الصحة 8 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 845.

في المقابل، تماثل 128 شخصا للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 8452.

المصدر: RT

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