تركيا تنشر قوات إضافية شمال العراق (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "المخلب النمر" التي تشنها ضد المسلحين الأكراد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس السبت، إن وحدات "كوماندوز" إضافية انتشرت في مواقع جديدة شمال العراق بعد تنفيذ عمليات جوية هناك.

ونشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، على حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق استعداد القوات الخاصة للانتشار في العراق.

Zordur #Komando olmak...



Gönlünde vatan ve millet aşkı,

sırtında 40 kg’lık yük...



Kahraman Komandolarımız, dün akşam 40 kg’lık çantalarının hazırlıklarını yaparak #PençeKaplan Operasyonu’na katılmak üzere sınır ötesine geçti. 🇹🇷 #MSB#TSKpic.twitter.com/IgMt6Mijdm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 21, 2020

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وأعلنت تركيا في 15 يونيو، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية الجوية في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.

وفي 16 يونيو أطلقت عملية "المخلب-النمر" البرية في المنطقة حيث تم في إطارها انتشار وحدات من الجيش والقوات الخاصة.

المصدر: RT + وكالات