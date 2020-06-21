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تركيا تنشر قوات إضافية شمال العراق (فيديو)

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تركيا تنشر قوات إضافية شمال العراق (فيديو)
aa.com.tr
عنصر من القوات الخاصة التركية.
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن نشر وحدات إضافية من القوات الخاصة في العراق ضمن عملية "المخلب النمر" التي تشنها ضد المسلحين الأكراد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس السبت، إن وحدات "كوماندوز" إضافية انتشرت في مواقع جديدة شمال العراق بعد تنفيذ عمليات جوية هناك.

ونشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، على حسابها في موقع "تويتر" مقطع فيديو يوثق استعداد القوات الخاصة للانتشار في العراق.

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وأعلنت تركيا في 15 يونيو، إطلاق عملية "المخلب-النسر" العسكرية الجوية في شمال العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا.

وفي 16 يونيو أطلقت عملية "المخلب-النمر" البرية في المنطقة حيث تم في إطارها انتشار وحدات من الجيش والقوات الخاصة.

المصدر: RT + وكالات

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