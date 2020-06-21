 
مباشر

لافروف وشكري يبحثان الوضع في ليبيا

أخبار العالم العربي

لافروف وشكري يبحثان الوضع في ليبيا
وزارة الخارجية الروسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o5c0

أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمصري سامح شكري في اتصال هاتفي اليوم، استحالة الحسم العسكري في ليبيا، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وبدء الحوار بين الأطراف الليبية.

إقرأ المزيد
بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية
بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية

وأعلنت الخارجية الروسية أنه خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب المصري، تبادل الوزيران الآراء حول الوضع في ليبيا، وشددا على استحالة الحل العسكري وعدم وجود بديل عن وقف فوري لإطلاق النار، وعن الحوار بمشاركة كافة الأطراف الليبية لبلورة الاتفاقات المقبولة للجميع والتسوية في إطار مخرجات مؤتمر برلين.

وأضاف البيان أن الوزيرين عبرا عن قلق عميق إزاء المأزق الذي وصلت إليه عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيدا ضرورة تفعيل جهود "الرباعية الدولية" تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتنسيق مع أبرز الدول العربية بما يصب في مصلحة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين

وذكر البيان أن شكري أعرب خلال المحادثة، عن قلقه تجاه الوضع الناشئ في العلاقات بين مصر وإثيوبيا على خلفية تشييد سد النهضة، وأبلغ بتقديم القاهرة طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لينظر في إمكانية الحل.

من جانبه، أكد لافروف موقف روسيا المتمسك بحل وسط يرضي الطرفين مع الأخذ في الاعتبار مصالح كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن روسيا ستلتزم بهذا الموقف على أي حلبة بحث.

المصدر: الخارجية الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا