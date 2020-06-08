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بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية

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بوتين والسيسي يبحثان الأزمة الليبية
Sputnik Алексей Никольский
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الأزمة في ليبيا، وأكدا تصميمهما المشترك على ضمان إطلاق المفاوضات الليبية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن الكرملين، أن بوتين والسيسي أجريا اليوم الاثنين "بمبادرة من الجانب المصري"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها بشكل مفصل الأوضاع في ليبيا.

وأضاف الكرملين أن "السيسي أطلع بوتين على فحوى المحادثات التي عقدها في 6 يونيو في القاهرة مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والتي تم نتيجتها عرض خطوات التسوية السياسية في ليبيا".

وأشار البيان إلى أن "الجانب الروسي أشاد بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها مصر" في هذا الاتجاه.

وأكد بوتين والسيسي "التصميم المشترك على مواصلة التنسيق بهدف ضمان وقف إطلاق النار في ليبيا وبدء المفاوضات الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في أسرع وقت ممكن".

كما بحث الرئيسان "القضايا الملحة للتطوير اللاحق للشراكة الاستراتيجية بين روسيا ومصر، بما في ذلك العمل المشترك في مجالي الصناعة والطاقة النووية إضافة إلى التعاون في مكافحة جائحة فيروس كورونا.  

المصدر: RT

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