حكومة الوفاق الليبية: تصريحات السيسي بمثابة إعلان حرب

أكدت حكومة الوفاق الوطني الليبية رفضها تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي تحدث فيها عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا، معتبرة إياها "إعلان حرب".

وقال المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، في بيان أصدره اليوم الأحد: "تؤكد دولة ليبيا أن التدخل في شؤونها الداخلية والتعدي على سيادة الدولة سواء كان من خلال التصريحات الإعلامية لبعض الدول كما حدث من قبل الرئيس المصري، أو دعم الانقلابيين والمليشيات والمرتزقة، هو أمر مرفوض ومستهجن ويعتبر عملا عدائيا وتدخلا سافرا وبمثابة إعلان حرب".

وتابع المجلس الرئاسي: "نذكر الجميع بأن حكومة الوفاق الوطني هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة الليبية ولها وحدها حق تحديد شكل ونوع اتفاقياتها وتحالفاتها".

وأعلن السيسي، في كلمة ألقاها أمس السبت، أن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية، موجها جيش مصر بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

المصدر: RT