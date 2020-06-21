مصر تكشف حقيقة إصابة 10 أسر بفيروس كورونا بعد مخالطة عامل "دليفري"

نفت مديرية الصحة بمحافظة السويس المصرية، نبأ نقل عامل توصيل طلبات "دليفري" بالمحافظة، عدوى فيروس كورونا إلى 10 أسر في عدد من المناطق السكنية بالمحافظة وإصابتهم بعدوى الفيروس.

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وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالسويس "أنه لا صحة لما تم نشرة على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي .. وأن ما تم نشره عار تماما من الصحة". وأكد أن جميع مرضى كورونا يتلقون الرعاية الطبية الكاملة في مستشفيات العزل بالمحافظة.

وأوضح من أن الحالات البسيطة يتم عزلها بالمنازل مع توصيل العلاج اللازم والمتابعة الدورية لهم من قبل الأطباء والفريق الصحي بالإدارات المختلفة.

وكانت مواقع إخبارية وصفحات تداولت قصة مفادها أن عامل توصيل طلبات أصيب بفيروس كورونا وعن طريق العدوى نقل الفيروس لعدة أسر في مناطق مختلفة داخل المدينة، ونسبت تلك الرواية لمصادر مجهولة في القطاع الصحي.

وفي السياق أكد الدكتور سامح شكري، مدير الشؤون العلاجية أن فرق الترصد والتقصي لم تسجل إصابة أية أسر بعد استلام طلبات نقلها عامل التوصيل لهم.

وطالب النشطاء على مواقع التواصل المواقع الإخبارية بتحري الدقة قبل تداول أي معلومات من شأنها التأثير سلبا على المجتمع وإثارة الخوف في ظل الظروف الحالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وناشدت صحة السويس في بيان صادر لها مساء أمس السبت جميع المواطنين بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامات واتباع جميع الإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل.

كما ناشدت جميع المواطنين بتحري الدقة والحصول علي جميع البيانات من مصادرها الرسمية الخاصة بمديرية الصحة بالسويس وعدم نشر أخبار مغلوطة.

المصدر:"أخبار اليوم"