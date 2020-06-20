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أردوغان يبحث مع أمير قطر آخر التطورات في المنطقة

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أردوغان يبحث مع أمير قطر آخر التطورات في المنطقة
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مساء السبت، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وجاء الاتصال في أعقاب تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت، والتي قال فيها، إن "أي تدخل مباشر من مصر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية"، وأن "جاهزية القوات المصرية للقتال صارت أمرا ضروريا في ظل التحديات التي تهدد أمن مصر القومي".

المصدر: وكالات

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