سوريا.. الحجر على بلدة جديدة الفضل بسبب كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية إخضاع بلدة جديدة الفضل في محافظة القنيطرة للحجر الصحي، بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا فيها.

وقالت الوزارة إن ذلك الإجراء يأتي "منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين".

وكانت البلدة شهدت تزايدا في عدد الإصابات بالفيروس منذ الإعلان عن وفاة امرأة سبعينية من البلدة بالفيروس الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة الأوقاف يوم أمس تعليق الصلوات في جوامع البلدة إضافة إلى بلدة عرطوز البلد بعد تسجيل 11 إصابة جديدة.

يذكر أن جديدة الفضل هي البلدة الرابعة التي تفرض عليها السلطات حجرا صحيا بعد عين منين، والسيدة زينب، ورأس المعرة، التي تم تسجيل 16 إصابة فيها في يوم واحد، وجميعها في ريف دمشق.

وبعد ساعة على قرار وزارة الصحة أصدرت وزارة التربية بيانا أعلنت فيه تأجيل امتحانات شهادة التعليم الأساسي المقررة غدا الاثنين في المنطقة إلى وقت يحدد لاحقا.

كما أعلنت افتتاح مراكز امتحانية لطلاب الشهادة الثانوية في منطقة عرطوز لاستقبال الطلاب من خارج تجمع جديدة عرطوز الفضل والذين كانت مراكزهم الامتحانية في جديدة الفضل، وتأمين الوقائية للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية في تجمع جديدة الفضل من كمامات وقفازات ومعقمات.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT