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المغرب.. ولي العهد يؤدي امتحانات البكالوريا في الصخيرات

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المغرب.. ولي العهد يؤدي امتحانات البكالوريا في الصخيرات
Reuters REINHARD KRAUSE
العاهل المغربي محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن - أرشيف
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أشارت وسائل الإعلام المغربية السبت، إلى أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن سيجتاز امتحانات البكالوريا لهذا العام، ومن المنتظر أن يؤدي الاختبارات في مدينة الصخيرات.

وذكرت، أن ولي العهد اجتاز امتحانات السنة الأولى بكالوريا بتفوق خلال الموسم الدراسي السابق، وتم ذلك في ثانوية "دار السلام" العمومية بالرباط، الكائنة وسط حي التقدم الشعبي، بمعية 9 من زملائه في المدرسة المولوية.

وأكدت، أن "الأمير مولاي الحسن لن يجتاز امتحانات "الثانية باك" في "دار السلام" كما كان مقررا، وإنما سيختبر في مواد "البكالوريا الدولية" بمدينة الصخيرات التي اتخذها الملك محمد السادس قبل أيام، مستقرا له".

وجرت الاستعدادات لاحتضان قصر المؤتمرات بالصخيرات الكائن جوار القصر الملكي، امتحانات الأمير، سيرا على العرف الذي يمنع الأميرات والأمراء من الخضوع للامتحانات الدراسية داخل البلاط منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

المصدر: "هسبريس"

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