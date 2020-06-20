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سوريا.. القبض على محولي عملة غير مرخصين ومصادرة 62 مليون ليرة

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سوريا.. القبض على محولي عملة غير مرخصين ومصادرة 62 مليون ليرة
Reuters
الليرة السورية - أرشيف
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ألقت إدارة الأمن الجنائي في العاصمة السورية دمشق القبض على أشخاص يقومون بتحويل الأموال بطريقة غير قانونية، وصادرت لديهم أكثر من 62 مليون ليرة سورية.

وأشار بيان عن الإدارة الجنائية إلى "أنه بعد ورود معلومات إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق حول وجود أشخاص يقومون بتحويل الأموال دون ترخيص ضمن أحياء المدينة بالاشتراك مع أشخاص مقيمين خارجها وبعد التحري والمراقبة ألقت الإدارة القبض على شخص وشقيقته في المرجة أثناء قيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وأضافت: "ضبط بحوزتهما مبلغا قدره مليون وثمانمئة وسبعة وأربعون ألف ليرة سورية"، مبينة أن "المقبوض عليهما اعترفا بمزاولتهما مهنة تحويل الأموال بالاشتراك مع أشخاص آخرين من خلال تواصلهما مع شخص مقيم خارج سورية يقوم بتزويدهما بأسماء مستلمي الحوالات وأرقام هواتفهم ويحصل المذكوران على مبلغ مالي عن كل حوالة".

ولفتت، إلى أنه "من خلال البحث والمتابعة تم القبض أيضا، على شخصين آخرين وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بمزاولة مهنة تحويل الأموال دون ترخيص بالاشتراك مع الشخصين المذكورين".

وأكدت أن مجموع المبالغ المالية المصادرة لدى المقبوض عليهم اثنان وستون مليونا وخمسون ألف ليرة سورية.

وأشارت إلى تسليم المبالغ المصادرة إلى مصرف سوريا المركزي، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص، مشددة على أن البحث ما زال مستمرا عن أشخاص متوارين.

المصدر: "سانا"

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