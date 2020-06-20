تقارير تكشف امتلاك مصر صواريخ وقنابل قادرة على تدمير المباني والتحصينات الخرسانية (صور+فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مجموعة من الصور حول امتلاك مصر قنابل AASM Hammer وصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز SCALP-EG قادرة على تدمير المباني والتحصينات الخرسانية.

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وأكدت الأنباء المتداولة أن القوات الجوية المصرية تمكنت من الحصول على صواريخ وقنابل جديدة يمكنها التعامل مع الهياكل الخرسانية شديدة التحصين وذلك بفضل صفقات التسليح الأخيرة.

وأشارت إلى قنابل دقيقة التوجيه من طراز AASM Hammer وصواريخ كروز طويلة المدى البالغ 300 - 400 Km من طراز SCALP-EG، بالإضافة إلى أنواع أخرى من القنابل والصواريخ الخارقة للخرسانة سيتم استخدامها على مقاتلات "ميغ 29" التابعة لسلاح الجو المصري.

ولفتت إلى أن سلاح الجو المصري تسلم أكثر من 50 صاروخ كروز SCALP-EG لتسليح مقاتلات الرافال به، كما تتفاوض مصر مع فرنسا لشراء رقم إضافي غير معروف من الصواريخ.



يذكر أن صحيفة "فويني اوبوزرينيا" المتخصصة في الشؤون العسكرية، قد كشفت العام الماضي عن امتلاك مصر صواريخ قادرة على ضرب المباني الخرسانية والمحصنة.

وكان صاروخ "SCALP EG" الأمريكي، قد عطل العام قبل الماضي حصول مصر على دفعة ثانية من مقاتلات "رافال" الفرنسية، لعجز باريس عن تزويد الطائرات المتفق عليها بهذه الصواريخ.

ولكن سرعان ما تم حل الأزمة العام الماضي وفقا لصحيفة "لاتريبون La Tribune الفرنسية" وتم تجهيز مقاتلات الجيش المصري من طراز رافال بالصواريخ اللازمة.

المصدر: RT