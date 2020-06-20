الصحة العراقية تنشر قصة متوف بكورونا رفض الخضوع للعلاج

نشرت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، قصة متوف بفيروس كورونا المستجد، كان قد امتنع عن الذهاب إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "أحد المصابين بأعراض الإنفلونزا اكتفى بالجلوس في البيت وأخذ دواء من الصيدليات، لكن حالته أخذت تسوء يوما بعد يوم".

وأضافت الوزارة: "كان يعارض الذهاب للمستشفى حتى ساءت حالته جدا، فذهب إليها، لكن للأسف الشديد كانت حالته متأخرة ولم يستطع الكادر الطبي إسعافه وتوفي".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم السبت، تسجيل وفاة 88 مصابا، فيما سجلت 1870 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو الرقم الأعلى منذ ظهور الفيروس.

المصدر: RT