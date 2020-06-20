"غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" ترد على تصريحات الرئيس المصري

أصدر الناطق باسم "غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة" العميد الهادي دراه، بيانا، ردا على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بخصوص سرت والجفرة عندما قال أنها خط أحمر.

وقال الهادي دراه في تدوينة على "فيسبوك" يوم السبت، إن "تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر حسب وصفه، هو تدخل سافر في شؤون بلادنا، ونعتبره إعلان واضح للحرب علي ليبيا".

وأكد أن قوات حكومة الوفاق عازمة على تكملة المشوار وتحرير كامل المنطقة.

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وصرح الرئيس السيسي بأن أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له الشرعية الدولية، مشيرا إلى أنه يعتز بما وصلت إليه قوات الجيش المصري من نظم تسليح.

وأضاف خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية "ستكون أهدافنا حماية الحدود الغربية، وسرعة دعم استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، باعتباره جزءا من الأمن القومي المصري، وحقن لدماء الشعب الليبي".

وقال السيسي إن جاهزية القوات للقتال صارت أمرا ضروريا، وأن تدخلات غير شرعية في المنطقة تسهم في انتشار الميليشيات الإرهابية، مشددا على أن سرت والجفرة خط أحمر.

المصدر: وكالات