السيسي: مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم.

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وأشار الرئيس المصري إلى أن الموقف اختلف حاليا، مؤكدا أن معادلة الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي تهتز حاليا.

وشدد على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، قائلا: "إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا".

وأضاف أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب) وستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية