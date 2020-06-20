 
مباشر

السيسي: مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم

أخبار العالم العربي

السيسي: مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم
RT
السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o554

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن ليبيا لن يدافع عنها إلا أهلها، مشيرا إلى أن مصر مستعدة لتدريب شباب القبائل في ليبيا وتجهيزهم وتسليحهم.

إقرأ المزيد
شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري
شاهد.. أبرز الأسلحة الروسية التي ظهرت أمام السيسي خلال حديثه عن قوة الجيش المصري

وأشار الرئيس المصري إلى أن الموقف اختلف حاليا، مؤكدا أن معادلة الأمن القومي العربي والأمن القومي المصري والليبي تهتز حاليا.

وشدد على أن مصر مستعدة لتقديم التضحيات اللازمة والمواقف الشريفة، قائلا: "إذا قلنا القوات تتقدم ستتقدم القوات وشيوخ القبائل الليبية على رأسها وعندما تنتهي المسألة ستخرج القوات بسلام لأننا لا نرغب في شيء إلا أمن واستقرار وسلام ليبيا".

وأضاف أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي (مجلس النواب) وستكون أهدافه، حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديدات المليشيات الإرهابية والمرتزقة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا