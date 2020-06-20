المغرب يبرمج رحلات لإعادة مواطنيه العالقين في دول العالم

أفادت مصادر إعلامية مغربية، بأن الحكومة ستباشر الأسبوع المقبل إجلاء مئات المغاربة العالقين في دول عدة، وذلك عبر رحلات جوية على متن الخطوط الملكية "لارام".

وكشفت المصادر أنه "ابتداء من بعد غد الاثنين، سيتم تخصيص رحلات لإجلاء المغاربة العالقين في كل من دبي وتونس وفرنسا وأمستردام".

ويتعلق الأمر ببرمجة ثلاث رحلات لإجلاء حوالي 450 من المغاربة العالقين في فرنسا، بواقع 150 راكبا في كل طائرة.

وخصصت الخطوط الملكية طائرة واحدة لإجلاء 280 مواطنا في مدينة دبي، وأخرى لإجلاء 150 عالقا في تونس، وثالثة لإجلاء 150 راكبا عن العاصمة الهولندية أمستردام.

ويخضع المغاربة العالقون بعد عودتهم، لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا في بداية ونهاية فترة الحجر الصحي، ويوضعون في العزل بالمؤسسات الفندقية وفقا للبروتوكول الصحي المعمول به.

المصدر: "هسبريس"