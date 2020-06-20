السيسي: مجلس النواب الليبي هو الجهة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق مقرا له، هو الجهة الوحيدة المنتخبة من قبل الشعب.

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وجاءت تصريحات السيسي خلال تفقده الوحدات المقاتلة بالمنطقة الغربية العسكرية اليوم السبت.

كما شدد على أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن أمن البلاد القومي داخل وخارج حدودها.

وأعلن السيسي في السادس من الشهر الجاري، أثناء مؤتمر صحفي مع حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن مبادرة جديدة تهدف إلى وقف القتال وإطلاق عملية سياسية وانسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا.

ورحبت كثير من دول المنطقة والعالم بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية النزاع الليبي، غير أن حكومة الوفاق وتركيا رفضتا المبادرة المعروفة بـ"إعلان القاهرة".

المصدر: RT