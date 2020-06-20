مندوب اليمن لدى "اليونيسكو" يدعو إلى مساءلة حكومة هادي

طالب مندوب اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" محمد جميح، بمساءلة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على خلفية مستجدات الوضع في أرخبيل سقطرى.

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وذكر جميح على حسابه في "فيسبوك" أمس الجمعة أن تطورات الأحداث في اليمن تشير إلى ضرورة أن يضع اليمنيون حكومة هادي "في دائرة المساءلة".

وتابع: "‏كما نسائل الحوثي عما فعل، والانتقالي عما عمل، والإقليم والعالم عما قدّم، ينبغي مساءلة الشرعية عن أدائها. ‏نصوص الدستور واضحة وعمل الشرعية واضح، والمساءلة تكون بقياس الأفعال إلى النصوص".

تشير تطورات الأحداث في اليمن إلى أن على اليمنيين اليوم أن يضعوا "الشرعية" في دائرة المساءلة. ‏كما نسائل الحوثي عما فعل،... Posted by Mohammed Jumeh on Friday, June 19, 2020

ويأتي هذا التصريح على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع لقوات حكومة هادي في جزيرة سقطرى التي تحظى بأهمية تاريخية بالغة.

المصدر: RT