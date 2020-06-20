السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ أسبوع

لأول مرة منذ أسبوع، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن رصد 3941 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا ملموسا لليوم الثالث على التوالي مقارنة مع 4301 إصابة أمس و4757 إصابة الخميس و4919 إصابة الأربعاء.

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ولآخر مرة انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في السعودية عن الأربعة آلاف في 13 يونيو عندما كانت عند مستوى 3366 حالة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم رصدها في السعودية منذ بداية الجائحة 154233، بما في ذلك 54086 حالة نشطة، بينها 1955 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال الساعات الـ24 الماضية 46 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس (مقابل 45 وفاة أمس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1230 حالة وفاة.

وتماثل 3153 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 98917 شخصا.

وشهدت العاصمة الرياض تراجعا حادا في عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" اليوم، بتسجيل 740 إصابة (مقابل 1091 إصابة أمس)، أي أدنى حصيلة منذ السابع من يونيو.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (3941) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (46) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3153) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (98,917) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/9Sii2lmAAM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 20, 2020

المصدر: RT