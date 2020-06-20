قراصنة مصريون يخترقون مواقع حكومية إثيوبية ويتركون رسالة عن النيل

اخترق قراصنة (هاكرز) مصريون مواقع إثيوبية حكومية مهمة، وتركوا رسالة عن نهر النيل، الذي بات سبب خلافات بين مصر وإثيوبيا.

«لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء».. «هاكرز» مصريين يخترقون مواقع إثيوبية حكومية بسبب سد النهضةhttps://t.co/XJwdPt31qh#المسافة_أمانpic.twitter.com/nC2AYOEjxM — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 20, 2020

وترك القراصنة رسالة نصها: "لتكن لعنة الفراعنة على كل من أراد مصر بسوء".

كذلك ترك القراصنة رسالة على المواقع المخترقة، وهي عبارة منقوشة على جدران معبد حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، نصها: "إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه".

وذكرت وسائل إعلام أن مجموعة القراصنة، التي أطلقت على نفسها اسم "Cyber Horus Group"، تمكنت من اختراق مواقع إثيوبية مهمة منها: مكتب التطور التعليمي في إثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الإثيوبية.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية