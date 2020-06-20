هدايا من "أشبال الجيش الروسي" إلى تلاميذ مدارس في سوريا

قالت علياء كوزينا ممثلة مركز المصالحة الروسي في سوريا، للصحفيين، إن الجيش الروسي وزع أكثر من 800 حقيبة ظهر على تلاميذ مدارس في سوريا.

وذكرت، أنه تم أيضا توزيع طرود هدايا مرسلة من "أشبال الجيش الروسي"، إلى تلاميذ المدارس السورية.

وأضافت كوزينا: "قام الجيش الروسي بتوزيع أكثر من 800 حقيبة ظهر مع اللوازم المدرسية على تلاميذ المدارس في سوريا. وهذه الحقائب مخصصة لمدارس في عدة محافظات".

وأشارت، إلى أن كل حقيبة ظهر تحتوي على دفاتر، وكراسات للرسم، ومجموعات أقلام ملونة وغيرها من المستلزمات المدرسية.

وتم نقل بعض هذه الهدايا بطائرة نقل عسكرية إلى منطقة ما وراء الفرات، لتوزع على التلاميذ في القامشلي وكذلك في محافظة دير الزور.

وذكر مصدر في مركز المصالحة الروسي، أن العمل لا يزال مستمرا في مجال إصلاح وترميم المدارس في سوريا، مشيرا إلى أنه تم منذ عام 2018 إصلاح أكثر من 950 مؤسسة تعليمية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية