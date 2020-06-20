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النيران تقتل 4 أطفال سوريين من أسرة واحدة على طريق المطار في الأردن

أخبار العالم العربي

النيران تقتل 4 أطفال سوريين من أسرة واحدة على طريق المطار في الأردن
Reuters
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توفي 4 أطفال سوريين أشقاء في الأردن، إثر اندلاع حريق في 6 خيم بإحدى المزارع على طريق المطار.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية أن الأطفال الأربعة، تترواح أعماهم بين سنة واحدة و10 سنوات، وتم نقل جثامينهم إلى الطب الشرعي.

وقالت المصادر ذاتها، إن فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني غرب عمان أخمدت الحريق، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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