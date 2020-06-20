النيران تقتل 4 أطفال سوريين من أسرة واحدة على طريق المطار في الأردن

توفي 4 أطفال سوريين أشقاء في الأردن، إثر اندلاع حريق في 6 خيم بإحدى المزارع على طريق المطار.

الامن العام : وفاة 4 أطفال سوريين أعمارهم (10،8،3،1) أعوام إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم جراء حريق شب في ست خيم داخل احدى المزارع الواقعة على طريق المطار، ولجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.#عاجل#الاردن#حوادث#خبرنيpic.twitter.com/4BEmmT07Sj — خبرني Khaberni (@khaberni) June 20, 2020

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مصادر أمنية أن الأطفال الأربعة، تترواح أعماهم بين سنة واحدة و10 سنوات، وتم نقل جثامينهم إلى الطب الشرعي.

وقالت المصادر ذاتها، إن فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني غرب عمان أخمدت الحريق، وتم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق.

المصدر: وسائل إعلام أردنية