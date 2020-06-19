تونس.. عزل 80 مواطنا إثر حضورهم زفافا شاركت فيه مصابة بكورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس حادث انتهاك سيدة مصابة بكورونا للحجر الصحي، ما زاد من مخاوفهم من حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

وزادت مخاوف التونسيين بعد أن انتهكت امرأة الحجر الصحي إثر رجوعها من الخارج، إذ غادرت مركز الحجر الصحي بمدينة الحمامات للمشاركة في حفل زفاف في الوقت الذي أثبتت التحاليل حملها للفيروس، ما أدى إلى إخضاع أكثر من 80 شخصا تعاملوا معها للحجر الصحي الذاتي.

واعتبر العديد من رواد شبكات التواصل الاجتماعي أن هذه الحادثة أظهرت مدى الخطورة التي يمثلها عدم إخضاع التونسيين العائدين من الخارج إلى الحجر الإجباري.

وأطلق رواد شبكات التواصل الاجتماعي حملات مختلفة تدعو المواطنين إلى الانخراط في تحركات افتراضية للضغط على الحكومة من أجل التراجع عن قرار إلغاء الحجر الصحي الإجباري.

المصدر: "وكالة تونس إفريقيا للأنباء"