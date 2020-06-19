وفاة قائد عمليات بغداد السابق في تركيا

توفي صباح اليوم الجمعة، قائد عمليات بغداد السابق في العراق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، بعد أسابيع على إصابته بوعكة صحية.

وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة: "بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة العمليات المشتركة المقاتل البطل قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، الذي تعرض الى وعكة صحيحة شديدة ونقل على إثرها الى تركيا للعلاج قبل 20 يوما".

وأضاف: "في صباح اليوم الجمعة انتقل الى رحمة الله بعد صراع مع المرض داخل مشفاه".

وتابع البيان: "كان هذا القائد المهني مخلصاً شجاعاً نزيهاً وطنياً طوال فترة خدمته العسكرية، وقد تصدى للمسؤولية في مواقع مختلفة لمكافحة الإرهاب وبناء الجيش بعد العام 2003 وواصل طوال مسيرته الجد والالتزام والتفاني في أداء الواجبات المكلف بها".

إلى ذلك، وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بإرسال طائرة خاصة (عسكرية) لنقل جثمان الفقيد مِن تركيا إلى بغداد.

المصدر: RT