 
مباشر

الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا زالت تعاني من كورونا ووضعها على جهاز تنفس صناعي يدخل عبر الأنف

أخبار العالم العربي

الفنانة المصرية رجاء الجداوي لا زالت تعاني من كورونا ووضعها على جهاز تنفس صناعي يدخل عبر الأنف
facebook
رجاء الجداوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o4tk

قالت صحيفة "الجمهورية" الحكومية في مصر، إن مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، أكدت أن نتائج تحاليل المسحة الثالثة لفيروس كورونا للفنانة رجاء الجداوي جاءت إيجابية.

إقرأ المزيد
مصدر طبي: رجاء الجداوي تعاني من مشاكل في التنفس
مصدر طبي: رجاء الجداوي تعاني من مشاكل في التنفس

وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي، لا تزال محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

ونوه بأنه لا يمكن أن تغادر الفنانة العناية المركزة إلا حال عودة الأكسجين لنسبته الطبيعية بدون جهاز تنفس.

وأشارت المصادر إلى أن الفنانة رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة، وأن عامل السن يؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعا.

المصدر: الجمهورية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا