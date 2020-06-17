مصدر طبي: رجاء الجداوي تعاني من مشاكل في التنفس

قال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، ما زالت على جهاز التنفس الاصطناعي.

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وأشار المصدر لجريدة "اليوم السابع" المصرية، إلى أن الفنانة درجة حرارتها 37 درجة، ونسبة الأكسجين في الدم تتراوح يوميا ما بين 98 و97، والضغط والنبض مستقران، مشيرا إلى أن حالتها النفسية السيئة هي سبب تأخر تحسن حالتها الصحية حتى الآن.

وأضاف المصدر الطبي، أن نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا للفنانة رجاء الجداوي، ليست مهمة طالما ما زالت في الرعاية المركزة، مشيرا إلى أنه حال ظهور أي مسحة سلبية لها خلال الفترة المقبلة، لن يؤثر ذلك في خروجها من العزل الصحي، لأنها تعاني من مشاكل في التنفس، ومن الصعب الاستغناء عن جهاز CPAP للتنفس في الوقت الحالي.

وأضاف، المصدر الطبي، أن حقنها بمصل البلازما مؤخرًا حسب بروتوكول اللجنة العلمية المشرفة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوزارة الصحة والسكان، لم يؤثر بالسلب ولا الإيجاب على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن جهاز الـ "سيباب" التي تتواجد عليه الفنانة القديرة، هو سبب استقرار حالتها، وعدم تدهورها.

وكانت أميرة مختار، ابنة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، قد قالت إن والدتها التي تعاني من فيروس كورونا، لا تزال على جهاز التنفس الإصطناعي.

وكتبت أميرة مختار: "مامي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة، ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض".

المصدر: اليوم السابع