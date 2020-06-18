إضراب موظفي القطاع الصحي في تونس

نظم موظفو الصحة العمومية في تونس الخميس إضرابا عاما، مطالبين بتطبيق الاتفاقات حول القانون الأساسي، وتعميم الفصل الثاني من الوظيفة العمومية على كافة العاملين بالقطاع الصحي.

ودعت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم الإضراب، في وقت تعطلت فيه جميع خدمات الصحة العمومية باستثناء خدمات أقسام الطوارئ، حيث شمل الإضراب العاملين بالمؤسسات الصحية والاستشفائية والإدارات الجهوية والمركزية التابعة لوزارة الصحة.

وتجمع المشاركون أمام مقرات العمل حاملين الشارة الحمراء، قبل التوجه إلى مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل، إضافة إلى تنظيم تجمع أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة.

وأشار الكاتب العام لجامعة الصحة عثمان الجلولي الأربعاء، إلى أن "تنفيذ هذا الإضراب العام يأتي احتجاجا على غياب الجدية عن الحكومة"، معبرا عن استغرابه من "عدم توجيه دعوة للجامعة من أجل عقد جلسة للتفاوض بحضور مسؤولين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية".

واستنكر الجلولي ما وصفه بـ"الاستخفاف الحكومي"، في التعاطي مع مطالب أعوان الصحة العمومية، محملا الحكومة مسؤولية ما سينجر عن هذا الإضراب من تعطيل في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

المصدر: "وسائل إعلام تونسية".