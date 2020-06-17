التحالف بقيادة السعودية في اليمن ينفي قتل مدنيين في ضربة جوية بصعدة

نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، يوم الأربعاء، تصريحات جماعة "أنصار الله" الحوثية حول مقتل مدنيين في ضربة جوية نفذها التحالف قبل أيام بمحافظة صعدة.

وقال التحالف في بيان إن غارته استهدفت مسلحين من جماعة الحوثي، وذلك ردا على تصريحات وزير الصحة في صنعاء التي أفاد فيها بأن 13 مدنيا، بينهم أربعة أطفال، قتلوا في الضربة الجوية.

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وذكر بيان التحالف أن المركبة التي استهدفها كانت تقل مسلحين حوثيين قرب الحدود السعودية - اليمنية وأن الضربة الجوية "مشروعة".

وقالت ليزا غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان الثلاثاء إن تقارير ميدانية أولية أشارت إلى أن 12 مدنيا على الأقل، بينهم أربعة أطفال، قُتلوا في غارات على مركبة في صعدة.

واستعر العنف بين الطرفين بعد أن انقضت في الشهر الماضي هدنة استمرت ستة أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا في اليمن.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة رفعت يوم الاثنين اسم التحالف، المدعوم من الغرب، من القائمة السوداء للمنظمة الدولية بعد عدة سنوات من اتهامه بقتل وإصابة أطفال في اليمن.

المصدر: رويترز