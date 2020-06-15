رفع التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال.

وقال غوتيريش، في تقرير سنوي قدمه اليوم لمجلس الأمن الدولي، إن التحالف العربي "سيتم حذفه من قائمة الانتهاكات الخاصة بالقتل والتشويه بحق الأطفال في أعقاب تراجع كبير في القتل والتشويه نتيجة الضربات الجوية".

كما أضاف غوتيريش أن التحالف الذي تقوده المملكة طبق مجموعة إجراءات بهدف حماية الأطفال خلال تنفيذ عملياته.

وأدرجت الأمم المتحدة كلا من التحالف العربي وحركة "أنصار الله" الحوثية، التي تحاربها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في القائمة السوداء للأطراف المسؤولة عن قتل الأطفال، في 5 أكتوبر 2017.

وقال غوتيريش، في تقرير بعثه إلى مجلس الأمن الدولي في حينه، إن هذه الخطوة جاءت بعد أن أسفرت عمليات التحالف والحوثيين خلال العام 2016 عن مقتل وإصابة حوالي 1100 طفل.

وقررت الأمم المتحدة إبقاء اسم التحالف العربي في هذه القائمة خلال العامين 2018 و2019.

المصدر: "رويترز" + وكالات