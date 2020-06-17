الإمارات تدين "تدخلات" تركيا وإيران في العراق

قالت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنها تستنكر "التدخلات العسكرية التركية والإيرانية" في العراق، مؤكدة أن هذه الأفعال تمثل "انتهاكا لسيادة دولة عربية شقيقة".

وأوضح بيان الوزارة أن "دولة الإمارات استنكرت التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق الشقيق، من خلال قصفهم مناطق في شمال العراق، ما شكل انتهاكا على سيادة دولة عربية شقيقة، وأدى إلى ترويع وبث الذعر بين المدنيين الأبرياء".

وأكدت الوزارة أن هذا الموقف "يأتي من مبدأ دولة الإمارات الثابت والراسخ في رفض كافة التدخلات في شؤون الدول العربية، مؤكدة حرصها على ضرورة احترام سيادة العراق الشقيق، ومراعاة مبادئ حسن الجوار، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحقق لهم الازدهار والأمن والسلام".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت في ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء انطلاق عملية "المخلب - النمر" العسكرية في منطقة هفتانين شمالي العراق، بعد أن أعلنت، مساء يوم الأحد، إطلاق عملية "المخلب - النسر" العسكرية شمال العراق ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني".

المصدر: RT