الخارجية الأمريكية تصدر بيانا بشأن "قانون قيصر" وتكشف أسماء المستهدفين بالعقوبات

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء بيانا بشأن "قانون قيصر" الذي تفرض بموجبه عقوبات على 39 شخصا وكيانا، بهدف حرمان الحكومة السورية من مصادر التمويل.

وجاء في البيان أنه "قبل أكثر من 6 سنوات، صدم المصور الشجاع المعروف باسم "قيصر" العالم بعد تهريبه من سوريا أدلة مصورة تظهر أن نظام الأسد كان يعذب ويعدم الآلاف من السوريين في السجون. هذا العمل الشجاع دفع إلى سن "قانون قيصر" الذي وقعه الرئيس ترامب قبل 180 يوما، والذي سمح الكونغرس بموجبه بفرض عقوبات اقتصادية قاسية" على دمشق.

وأضاف: "بحلول هذا اليوم، تدخل أحكام العقوبات المدرجة في القانون حيز التنفيذ. كل من يجري معاملات تجارية مع نظام الأسد عرضة لقيود السفر وعقوبات مالية، مهما كان المكان الذي يوجد فيه".

وأوضح البيان أن الحزمة الأولى من العقوبات ستطال الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، بالإضافة إلى 39 كيانا وشخصا آخرين.

وأشار البيان إلى أنه من ضمن الأسماء المستهدفة بالعقوبات "أحد ممولي فظائع الأسد"، محمد حمشو، بالإضافة إلى لواء "فاطميون" الإيراني.

كما ورد اسم ماهر الأسد، وغسان علي بلال، وسامر الدانة، فضلا عن بشرى الأسد، ومنال الأسد، وأحمد صابر حمشو، وعمرو حمشو، وعلي حمشو، ورانيا الدباس، وسمية هامشو.

RT

المصدر: RT