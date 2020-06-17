سوريا.. وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 7 وفيات.

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وذكرت الوزارة، اليوم الأربعاء، أن المتوفاة سيدة سبعينية، دون مزيد من التفاصيل.

وكان عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداول خبرا عن وفاة سبعينية في بلدة جديدة الفضل بريف دمشق.

بينما ذكرت إذاعة المدينة المحلية أن السيدة كانت دخلت مشفى المواساة بدمشق قبل يومين وتبينت إصابتها بالفيروس، وأضافت أنه تم الحجر على المبنى الذي كانت تقيم فيه.

وكانت آخر حالة وفاة في البلاد تم تسجيلها في الثاني من الشهر الحالي، وذلك قبل أن تعود حالات الإصابة للارتفاع مجددا في 8 من الشهر الجاري، وتسجل البلاد 16 إصابة في يوم واحد، ويتم الإعلان عن فرض حجر صحي على بلدة رأس المعرة في ريف دمشق.

يذكر أنه تم تسجيل 177 إصابة بفيروس كورونا في سوريا حتى الآن، شفيت منها 78 حالة، وتوفيت 7 حالات.

المصدر: RT