وفاة الإعلامية المصرية نهى العلمي

توفيت مساء اليوم الثلاثاء الإعلامية المصرية القديرة، نهى العلمي، مذيعة شبكة "صوت العرب".

وقالت نائبة رئيس الإذاعة المصرية، أمل مسعود، إن العلمي، وهي من رواد "صوت العرب"، توفيت منذ قليل، مضيفة: "من المقرر أن نعيد إذاعة ‏أشهر برامجها خلال الفترة المقبلة".

وكتب مدير المنوعات بـ"صوت القاهرة"، محمد عبد العزيز، عبر "فيسبوك": "استرد الله وديعته وفارقتنا إلى دار الحق الأستاذة الغالية والإذاعية الكبيرة نهى العلمي وبناء على رغبة زوجها هاني القماح يكتفي بتشييع الجنازة الآن، ومن يتفضل بصلاة الغائب على روحها فله الأجر والثواب".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن العزاء اقتصر، نظرا للإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، على إقامة جنازة لها، بينما لم يتم ذكر سبب وفاة العلمي.

وتعتبر نهى العلمي واحدة من رواد برامج المنوعات في الإذاعة المصرية، ومن أشهر برامج الإعلامية الراحلة "رحلة بلا سفر" و"العالم من خلالهم" و"أهل المغني" الذي انفردت فيه بآخر لقاء للعندليب عبدالحليم حافظ ‏قبل وفاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية