طهران تدين حذف "التحالف العربي" من لائحة منتهكي حقوق الأطفال

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن إدانتها لحذف الأمم المتحدة، "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن من لائحة منتهكي حقوق الأطفال.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، تعليقا على القرار الأممي، إن "البعض في الأمم المتحدة يسعى لتطهير السعودية بدولارات هذا البلد من الجرائم التي ارتكبتها ضد أطفال ونساء اليمن".

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وأعرب المتحدث عن الأسف لهذا القرار، مضيفا إن "الأمين العام للأمم المتحدة يحذف اسم التحالف السعودي من قائمة قتلة الأطفال والذي قتل باعتراف المنظمات الدولية عددا كبيرا من الأطفال والفتيان اليمنيين في مجازر نظير قصف حافلة للطلاب والغارات الجوية على المنازل والمدارس والمستشفيات حيث ان المشاهد المؤلمة المتعلقة بها لايمكن إنكارها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أمس الاثنين، أنه قرر رفع اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة الأممية السوداء الخاصة بقتل الأطفال.

وعزى الأمين العام قراره إلى "تراجع كبير" في القتل نتيجة الضربات الجوية على اليمن.

المصدر: وكالة "فارس"